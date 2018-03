Anzeige

Esslingen, 28.08.2013, 14.50 Uhr, Unfall auf der B 10



Ein 19-jähriger Renault-Lenker war am Mittwochnachmittag auf der B 10 von Plochingen in Richtung Esslingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Oberesslingen ging an dem Pkw aus unbekannten Gründen plötzlich der Motor aus. Mit eingeschaltetem Warnblinklicht lenkte der 19-Jährige seinen Renault Twingo auf den Beschleunigungsstreifen und hielt an. Ein 50-jähriger Peugeot-Lenker wollte zu dieser Zeit von der Adenauerbrücke kommend auf die B 10 in Richtung Stuttgart einfahren. Dabei bemerkte er den auf dem Beschleunigungsstreifen stehenden Renault zu spät. Trotz Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Da der 19-jährige Twingo-Lenker in diesem Moment aus seinem Pkw aussteigen wollte wurde er durch die Aufprallwucht aus dem Fahrzeug geschleudert. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand etwa 8000 Euro Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit.







Esslingen, 28.08.2013, 20.50 Uhr, Vorfahrt nicht beachtet



Zirka 12 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall der sich am Mittwochabend auf der Zeppelinstraße ereignete. Ein 29-jähriger Suzuki-Lenker befuhr die Abfahrt von der Dieter-Roser-Brücke in Richtung Zeppelinstraße. Beim Einfahren in die Zeppelinstraße missachtete der Mann die Vorfahrt eines von links kommenden in Richtung Max-Planck-Straße fahrenden Mercedes eines 30-Jährigen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Pkw. Der Suzuki kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Lkw. Der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten Audi. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.







Esslingen, 28./29.08.2013, Diebstahl eines Kleinkraftrads scheiterte - Zeugenaufruf



Ein Unbekannter wollte in der Nacht zum Donnerstag ein in der Brunnenwiesenstraße in Wäldenbronn abgestelltes Kleinkraftrad stehlen. In der Zeit von Mittwoch, 23.30 Uhr bis Donnerstag, 02.45 Uhr versuchte er zunächst das Zündschloss des Zweirads zu knacken. Als dies misslang überwand er mit brachialer Gewalt das eingerastete Lenkradschloss. Da es ihm anschließend nicht gelang das Zweirad zu starten ließ er es wenige Meter weiter am Straßenrand liegen. An dem Kleinkraftrad entstand etwa 300 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711 3990-0.







Kirchheim, 21./28.08.2013, Zeugen zu Unfallflucht gesucht



Erst nachträglich angezeigt wurde eine Unfallflucht die bereits am Mittwoch, dem 21. August 2013 beim Nanz-Center begangen wurde. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker einen links neben dem Eingang zum Getränkemarkt abgestellten Renault Clio. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr. Neben dem Clio parkte zur Unfallzeit ein grauer Mercedes mit Esslinger Kennzeichen. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher handelt muss noch ermittelt werden. Der Clio-Lenker wurde zu Hause auf den Schaden an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Es entstand etwa 1200 Euro Sachschaden.



Aufgrund eines anstehenden Urlaubs erstattete der Mann erst am 28. August Anzeige bei der Polizei. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 501-0 zu melden.







Wernau, 28.08.2013, 16.00 Uhr, Goldkette ergaunert – Zeugen gesucht



Am Mittwochnachmittag fiel eine 77-jährige Frau Trickdieben zum Opfer. Der Trickdiebstahl wurde gegen 16 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Junkersstraße vor Gebäude 10 begangen. Ein Pkw neben ihr an und eine Person fragte sie nach dem Weg ins Krankenhaus. In dem Wagen saßen zwei Männer und zwei Frauen. Aus dem Pkw stiegen anschließend ein Mann und eine Frau aus. Die Frau wollte der 77-Jährigen eine Halskette schenken und hängte sie ihr um. Der Mann versuchte zwischenzeitlich ihr ihre Fingerringe abzuziehen. Dies bemerkte die 77-Jährige und wehrte sich. Daraufhin flüchteten die Trickdiebe. Die Unterhaltung zwischen den Unbekannten und der 77-Jährigen wurde in rumänischer Sprache geführt. Erst später bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette im Wert von etwa 500 Euro fehlte. Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Wernau unter Telefon 07153 97240 in Verbindung zu setzen.

Esslingen, 29.08.2013, 11.00 Uhr, Cannabispflanzen entdeckt



Nicht schlecht staunte am Donnerstagvormittag ein Forstarbeiter im Stadtteil Wiflingshausen. Bei Waldarbeiten rechts der Römerstraße hinter dem Flugplatz entdeckte der Mann ein kleines Feld mit 25 Cannabispflanzen. Die Gewächse waren zwischen 50 und 160 cm hoch und blühten teilweise. Neben den Pflanzen lagen ein Klappspaten, Dünger, Handschuhe und Wasserflaschen. Der Forstarbeiter verständigte die Polizei. Die Beamten ernteten die Cannabispflanzen ab und stellten die sicher.







Neckartailfingen, 23./28.08.2013, Rüttelplatte gestohlen



In der Zeit zwischen vergangenem Freitagnachmittag und Mittwochmorgen waren Diebe auf einer Baustelle in der Tübinger Straße unterwegs. Die Unbekannten entwendeten von dem Gelände eines Getränkeherstellers eine etwa 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte im Wert von etwa 3000 Euro. Das Baugerät war neben einem Baucontainer abgestellt.



Der Polizeiposten Neckartenzlingen bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07127 36621 zu melden.