Denkendorf (pol) - Glück im Unglück hatte der 27-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall an der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Denkendorf an der A 8 München-Stuttgart. Beim Befahren des Ausfädelungsstreifens platzte nach Angaben der Polizei das linke Vorderrad der Zugmaschine. Das Fahrzeug brach nach links aus. Der Sattelzug geriet ins Schleudern, die linke Seite des Aufliegers prallte gegen die Zugmaschine. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der 27-Jährige zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung war der rechte Fahrstreifen in Richtung Stuttgart für kurze Zeit gesperrt.

