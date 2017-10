Anzeige

Wernau (pol) - Am Freitagmorgen hat ein 55-jähriger Lastwagenfahrer beim Linkseinbiegen in der Kirchheimer Straße den Mercedes Sprinter eines 37-Jährigen übersehen. Der Lastwagenfahrer fuhr um kurz vor neun Uhr aus einer Supermarktausfahrt heraus, während der von rechts kommende Mercedesfahrer in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.