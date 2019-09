Nürtingen (pol)Zwei schrottreife Autos und ein Schaden von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Galgenbergstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger war, wie die Polizei berichtet, gegen 5.20 Uhr mit seinem Opel auf der Galgenbergstraße unterwegs und wollte an der ampelgeregelten Kreuzung in die Stuttgarter Straße einfahren.

Dabei kam es zur Kollision mit einem 21-jährigen Ford-Fahrer, der auf der Stuttgarter Straße in Richtung Oberensingen fuhr. Verletzt wurde niemand, allerdings gaben beide Fahrer an, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Ihre beiden Fahrzeuge an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Das Polizeirevier Nürtingen hofft auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.