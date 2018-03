Anzeige

Ostfildern (red) - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall in Scharnhausen am Rathausplatz. Dabei befuhr ein Mercedeslenker die L1192. Kurz vor dem Rathausplatz versuchte er eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Hierbei kollidierte er mit dem ersten Fahrzeug der Kolonne, so die Polizei. Das getroffene Fahrzeug wurde aufgrund des Aufpralls in die dortige Bushaltestelle geschoben. Drei Personen kamen in ein Krankenhaus. Passanten kamen nicht zu Schaden.