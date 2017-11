Anzeige

Frickenhausen (pol) - An einem Auffahrunfall am Montagmorgen kurz nach 6.30 Uhr waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Multivan passte auf der Hauptstraße von Frickenhausen kurz nicht auf und fuhr gegen den Opel Astra einer 52-Jährigen, der noch gegen den VW Beetle einer 48-Jährigen geschoben wurde. Die beiden Frauen klagten anschließend über leichte Schmerzen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. An dem Multivan und dem Astra entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, wobei das Fahrzeug des Unfallverursachers abgeschleppt werden musste. Der Schaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.