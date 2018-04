Anzeige

Neuffen (pol) Der 17-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad kurz nach 17 Uhr die K 1241 zwischen Kappishäusern und Dettingen. Hierbei überholte er mehrere langsam fahrende Fahrzeuge, die hinter einem Traktor mit Anhänger unterwegs waren. Fatalerweise setzte in dem Moment das erste Auto hinter dem landwirtschaftlichen Gespann ebenfalls zum Überholen an. Der Mercedes des 36-Jährigen erwischte den Jugendlichen mit seiner Leichtkraftrad an der Seite, so dass er nach links von der Straße abkam. In der angrenzenden Grünfläche stürzte er zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen nach eine leichte Handverletzung zu. Der Verletzte wollte sich, falls notwendig, selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.