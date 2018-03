Anzeige

Reichenbach (pol) Drei Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Ein 50-Jähriger war um 10.30 Uhr mit seinem Audi auf der Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung Ecke Wilhelmstraße missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Peugeot-Fahrers, der in Richtung Moltkestraße unterwegs war. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und kollidierte noch mit einem geparkten Toyota. Der Audi und der Peugeot waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.