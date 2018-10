Anzeige

Esslingen (pol)Drei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Ulmer Straße kurz vor einer Tankstelle ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 23-jährige Fahrerin gegen 18 Uhr auf der rechten der beiden Fahrspuren in Richtung Plochingen unterwegs. Nach der dortigen Bushaltestelle wollte sie auf die Rechtsabbiegespur wechseln, um in Richtung Plochingen weiterzufahren, musste den Spurwechsel aber verkehrsbedingt abbrechen. Dabei übersah sie, dass ein vor ihr auf ihrer ursprünglichen Spur fahrendes Auto bremsen und anhalten musste und fuhr auf.

Während bei der Unfallverursacherin eine sofortige ärztliche Behandlung nicht erforderlich war, mussten ihre 18-jährige Beifahrerin und der 50-jährige Unfallgegner vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt.