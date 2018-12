Anzeige

Kreis Esslingen/Reutlingen (pol) Wegen Regen und glatten Straßen hatte es am Mittwochmorgen im Kreis Esslingen und Reutlingen mehrere Verkehrsunfäll gegebenen. Dabei wurden auch mehrere Personen verletzt. Es entstand Schaden von mehreren tausend Euro.

In Leinfelden-Echterdingen geriet eine 53-Jährige mit ihrem Auto kurz vor acht Uhr auf der vereisten Teutonenstraße ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten Wagen. Nur wenige Minuten später kam ein 61-jähriger Radfahrer auf dem glatten Radweg entlang der Neckartalstraße in Reutlingen zu Fall und verletzte sich leicht. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt. Gegen 8.30 Uhr rutschte eine 34 Jahre alte Fußgängerin in Wannweil auf dem mit Blitzeis bedeckten Gehweg in der Adam-Müller-Guttenbrunnstraße aus und stürzte. Die Frau zog sich augenscheinlich eine Fraktur am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ebenso erging es fast zeitgleich einer 66-Jährigen in der Teichlenstraße in Rottenburg.

Auch sie verlor auf dem glatten Gehweg den Halt, fiel zu Boden und kam mit einer Armverletzung ins Krankenhaus. In Nürtingen musste der Wagen eines 58-Jährigen von einem Abschleppunternehmen aus einer Böschung gezogen werden, nachdem der Fahrer mit seinem Wagen kurz vor neun Uhr in der Straße Im Äußeren Bogen auf Blitzeis ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen war. Mit einer Garage in der Straße Im Bongert in Kusterdingen stieß gegen 9.45 Uhr ein 33-jähriger Autofahrer zusammen, der zuvor mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn gerutscht war. Kurz vor 10.30 Uhr kam es dann in Tübingen zu einem weiteren Sturz eines Fußgängers. Ein 35 Jahre alter Paketzusteller stürzte im Burgholzweg eine vereiste Treppe hinunter und musste zur Untersuchung und Behandlung in eine Tübinger Klinik eingeliefert werden.