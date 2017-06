Weilheim (pol) - Bereits am Montag war einem 19-Jährigen für einen Einkaufsmarkt in

der Kirchheimer Straße vom Marktleiter Hausverbot erteilt worden. Am

Mittwochmittag, gegen 16.00 Uhr betrat er erneut den Markt und

provozierte den anwesenden Marktleiter, welcher daraufhin die Polizei

alarmierte. Ein privat anwesender Polizist kam dem Mitarbeiter zu

Hilfe und hielt den 19-Jährigen fest. Er wurde zur Polizeiwache

gebracht, wo ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Uneinsichtig

betrat der ungebetene junge Mann erneut gegen 20.00 Uhr den

Einkaufsmarkt, weshalb die Beamten erneut anrückten. Nun wird gegen

den Mann wegen mehrfachem Hausfriedensbruch ermittelt.

