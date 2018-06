Anzeige

Deizisau (pol) Am Freitag gegen 17.10 Uhr ist die Polizei wegen zwei pöbelnden und betrunkenen Männern zu einem Einkaufsmarkt nach Deizisau in die Plochinger Straße gerufen worden. Nachdem die Personalien durch die Polizisten festgestellt wurden, erhielten beide Männer einen Platzverweis. Einer der Männer kam aufgrund seiner Alkoholisierung dem Platzverweis nicht nach. Der andere Mann, ein 30-Jähriger aus Deizisau, mischte sich in die Maßnahmen der Polizei ein und kam seinem Platzverweis ebenfalls nicht nach. Er musste schließlich aufgrund seines Verhaltens mit Handschließen geschlossen und auch in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Maßnahmen wehrte er sich heftig, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Beide Personen mussten ihren Rausch in den Zellen des Polizeireviers Esslingen ausschlafen. Auf den 30-Jährigen kommt zudem eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte zu.