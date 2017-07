Wendlingen (pol) - Wegen einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen Unbekannten, der vermutlich am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag auf einem Spielplatz im Hof der Ludwig-Uhland-Schule gezündelt hat. Eine Passantin alarmierte nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Polizei, nachdem sie Rauchentwicklung an einem Holzhäuschen bemerkt hatte. Dort hatten vermutlich schon längere Zeit Holzdielen vor sich hin gekokelt. Die Frau löschte den Schwelbrand vorsorglich mit Wasser ab. Weil beim Eintreffen der Polizei die Dielen erneut qualmten, wurde die Feuerwehr alarmiert, die noch vorhandene Glutstellen vollends löschte. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Hinweise werden unter 07024/920990 entgegen genommen.

Anzeige