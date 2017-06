Eine Anti-Terror-Demonstration in Aschaffenburg ist eskaliert.

Am Samstagmorgen kurz nach 1 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Roller im Ortsteil Berkheim in der Traifelbergstraße auf dem Parkplatz vor der dortigen Schule gemeldet. Wie die Polizei berichtet gelang es der Feuerwehr, die Flammen zu löschen, dennoch brannte der Roller komplett aus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug von einem unbekannten Täter in Brand gesetzt worden sein. Entsprechender Brandbeschleuniger wurde vor Ort aufgefunden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0711/3990-0 zu melden

