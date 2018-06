Anzeige

Stuttgart (pol) Mehrere Besucher einer an der Ecke Calwer Straße/Lange Straße gelegenen Gaststätte erlitten am Samstagmorgen gegen 3.55 Uhr Reizungen der Atemwege, nachdem ein Unbekannter auf der Tanzfläche einen Gegenstand angezündet hatte. Eine 39-jährige Frau musste vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann gehandelt haben, der ein schwarzes Basecap trug. Als während des Vorfalls viele Gäste die verrauchte Lokalität verließen, wurde eine zurückgelassene Handtasche entwendet. Hierbei fielen drei schlanke dunkelhäutige Männer auf, die die Gaststätte betraten und angaben, etwas zu suchen. Ob diese drei Männer etwas mit dem Diebstahl der Handtasche zu tun haben, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.