Anzeige

Wernau (pol)Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und das Polizeirevier Kirchheim ermitteln wegen des Verdachtes der versuchten Vergewaltigung und des Raubes gegen einen bislang unbekannten Mann. Zunächst ging der Unbekannte laut Polizeiangaben am Samstag gegen 22.25 Uhr in der Adlerstraße eine 15-jährige Jugendliche, die zu Fuß alleine auf dem Heimweg war, von hinten an. Er stieß sie nieder, zog ihre Handtasche weg und versuchte ihre Hose herunterzureißen. Nachdem sich das Mädchen heftig wehrte, ließ er von ihr ab und rannte mit der Handtasche samt Geldbeutel davon. Am Sonntag gegen 1.55 Uhr lief eine 16-jährige Jugendliche vom Bahnhof her zu Fuß durch die Uhlandstraße, als der Unbekannte sie plötzlich von hinten niederstieß. Er griff ihr an ihre Brüste und versuchte in ihre Hose zu fassen. Die Jugendliche wehrte sich ebenfalls heftig. Der Unbekannte nahm auch ihr gewaltsam die Handtasche ab und flüchtete.

Polizei vermutet gleichen Täter

Die beiden Vorfälle führten zu umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen zeitweise auch Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Trotz intensiver Großfahndung konnte der Unbekannte bislang nicht gefasst werden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wird aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte, der weitgehend übereinstimmenden Täterbeschreibung und der nahezu selben Vorgehensweise bei beiden Taten vom selben Tatverdächtigen ausgegangen.

Hoffnung auf Zeugenhinweise

Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben: Er ist 25-30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, trug komplett schwarze Bekleidung, hatte eine Kapuze aufgesetzt und ein dunkles Tuch vor dem Gesicht. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 mit dem Polizeirevier Kirchheim in Verbindung zu setzen.