Esslingen (pol)Nach einem Raubüberfall auf einen 50-Jährigen hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit einem Großaufgebot nach dem noch unbekannten Täter gefahndet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drang der Mann kurz vor drei Uhr gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Plochinger Straße ein. Dort betrat er das Schlafzimmer des Opfers und überwältigte es. Bei seiner anschließenden Suche nach Beute stieß der Unbekannte auf eine Geldkassette mit Bargeld, die er an sich nahm. Unmittelbar darauf ergriff der Unbekannte die Flucht. Das 50-jährige Opfer blieb leicht verletzt zurück. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 0711/39900 zu melden.