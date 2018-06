Anzeige

Esslingen (red) - Äußerst brachial ist ein noch unbekannter Täter laut Polizei vorgegangen, als er sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einer Cafeteria der Hochschule in der Flandernstraße verschafft hat. Mit einem Gullideckel, den er aus einer Zufahrt entnahm, stieß der Eindringling in der Zeit von 19.30 Uhr bis acht Uhr eine Holzvertäfelung auf. Auf seiner Suche nach Beute fand er in den Räumlichkeiten Bargeld in noch unbekannter Höhe, welches er entwendete. Experten der Kriminaltechnik rückten an den Tatort aus und sicherten Spuren. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.