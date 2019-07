Esslingen (pol) Am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter in der Ulmer Straße bei einem Verbrauchermarkt einen Müllbehälter in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde noch eine angrenzende Metallwand in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr Esslingen, welche mit 4 Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort war, brannte der Mülleimer komplett aus. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise auf den Brandstifter nimmt das Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 entgegen.