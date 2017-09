Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein aufmerksamer Zeuge hat Lichtkegel von Taschenlampen auf dem Gelände eines Recylinghofs in Leinfelden-Echterdingen am späten Sonntagabend wahrgenommen. Das teilt die Polizei mit. Der Mann verständige sofort die Polizei, welche mit mehreren Streifen anrückte. Nachdem das großflächige Grundstück umstellt wurde, bemerkten die Beamten tatsächlich eine dunkel gekleidete Person, die dort herumschlich. Als der Eindringling bemerkte, was gerade um ihn herum geschah, ergriff er sofort die Flucht und verschwand zwischen mehreren Containern.

Anzeige

Obwohl Polizisten die Verfolgung aufnahmen, entkam der Täter. Was der Unbekannte auf dem Gelände anstellen wollte, darüber kann nur spekuliert werden. Möglicherweise ging es ihm um den geplanten Diebstahl von werthaltigen Altmetallen.