Wendlingen (pol) - Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Mittwoch, 17.45 Uhr, bis Donnerstag, 6.20 Uhr, an einem in der Vorstadtstraße geparkten VW eine Seitenscheibe eingeschlagen. In dem Wagen lag gut sichtbar eine Mappe in der Mittelkonsole, in der er Wertgegenstände vermutet haben dürfte. Der Pkw-Aufbrecher durchwühlte ausschließlich den Inhalt der Mappe und musste feststellen, dass sich darin nur Quittungen befanden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro.