Kirchheim/Teck (red) – Unklar ist das Motiv für einen tätlichen Angriff auf eine 18-jährige Passantin, die am Mittwochabend in der Notzinger Straße von einem unbekannten Mann angegangen wurde. Als die gegen 23.30 Uhr den Gehweg in Richtung Alleenring entlang ging, hörte sie laut Polizei Schritte, die sich ihr von hinten näherten. Als sie der Mann erreichte, sprach er sie an und fragte nach ihrer Telefonnummer, welche die 18-Jährige jedoch nicht preisgab. Nachdem der Unbekannte einige Schritte weitergegangen war, stoppte er, drehte sich um und schlug der Passantin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, um anschließend in Richtung Alleenring zu flüchten. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem Täter handelt es sich um einen schlanken, etwa 170 Zentimeter großen Mann mit dunklen, kurzen Haaren. Er sprach gebrochen Deutsch und war einer Jeanshose, einem dunklen Kapuzenpullover sowie dunklen Schuhen bekleidet.