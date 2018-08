Anzeige

Nürtingen (pol)Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und dem 23 Jahre alten Fahrer eines Seat ist es nach Polizeiangaben am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, in der Schulze-Delitzsch-Straße gekommen. Nachdem der Autofahrer seinen Pkw auf Höhe der Neuffener Straße verkehrsbedingt gestoppt hatte, hielt der von hinten nahende Radler auf Höhe seiner Beifahrerseite an und schlug unvermittelt gegen die Scheibe des Fahrzeugs. Der Unbekannte blockierte anschließend die Weiterfahrt des 23-Jährigen, trat an die Fahrertür heran und schlug dem jungen Mann mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Erst nachdem ein unbeteiligter Dritter auf die Situation aufmerksam wurde und eingriff, konnten die Attacken des Unbekannten unterbunden werden. Dieser gab im Zuge des anschließenden Wortgefechts an, kurz zuvor angeblich durch das Spritzwasser der Scheibenwischanlage des Seat nass gespritzt worden zu sein. Wenig später machte sich der Radler schließlich auf und davon. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden. Bei dem gesuchten Radfahrer handelt es sich um einen etwa 50 Jahre alten und zirka 170 Zentimeter großen Mann. Er trug einen schwarzen Fahrradhelm, ein weißes Fahrrad-Trikot, eine kurze, schwarze Radler-Hose und war mit einem orange-farbenen Herrenrad der Marke Hartje unterwegs.