Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Unbekannter ist am Sonntagmittag während eines Fußballspiels in die unverschlossenen Umkleidekabinen der beiden Mannschaften in der Sporthalle Stetten in der Jahnstraße eingedrungen. Zwischen 14.45 Uhr und 16.50 Uhr durchsuchte er nach Angaben der Polizei in den Kabinen die Spinde und Sporttaschen der Spieler. Neben Bargeld fielen ihm dabei auch mehrere Autoschlüssel in die Hände. Mit diesen Schlüsseln öffnete er dann die auf dem Parkplatz abgestellten Autos und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.