Oberboihingen (pol)Ein Fabrikgebäude in der Stattmannstraße ist in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Mit einer Leiter hatte sich der Unbekannte laut Polizei über ein offenes Fenster in etwa drei Metern Höhe Zutritt verschafft. Im Inneren der Fabrik drang der Täter gewaltsam in zwei Büroräume ein. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ihm Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.