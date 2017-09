Anzeige

Neckartailfingen (pol) - In eine Gaststätte in Neckartailfingen, die sich in der Tübinger Straße befindet, ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden.

In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 9.30 Uhr drückte der bislang unbekannte Täter ein Fenster der Küche auf. Aus dem Gastraum nahm der Einbrecher ein Tablet-PC, zwei Flaschen Metaxa sowie eine Sonnenbrille mit. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.