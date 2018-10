Anzeige

Esslingen (pol)Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, ist in eine Firma in der Kolpingstraße im Stadtteil Hohenkreuz eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Über eine aufgehebelte Eingangstür verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zugang ins Innere. Dort wurden mehrere Schubladen gewaltsam geöffnet und ein Büroraum des Geschäfts durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.