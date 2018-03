Anzeige

Altbach (pol) In der Nacht auf Mittwoch ist in eine Apotheke in der Bachstraße eingebrochen worden. Einem noch unbekannten Täter gelang es, in der Zeit von 19 Uhr bis 3.45 Uhr, eine Tür zu den Geschäftsräumen aufzustemmen. Anschließend wurden sämtliche Schubladen, Schränke und Spinde nach Stehlenswertem durchsucht. Besonderes Interesse erweckte ein kleiner Wandtresor, an dem sich der Eindringling, trotz aller Gewaltanwendung, letztlich vergeblich abmühte. Ob darüber hinaus etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Der zurück gelassene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Plochingen unter der Telefon-Nummer 07153/3070 entgegen.