Anzeige

Bernhausen (pol) - Eine 16-Jährige ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Filderstadt-Bernhausen belästigt worden. Die Jugendliche war in einen Bus der Linie 37 unterwegs und hatte sich alleine auf einen 2-er Sitz gesetzt. Der spätere Tatverdächtige setzte sich zu ihr, obwohl noch genügend andere Plätze im Bus frei waren.

Während der Fahrt begann der Unbekannte das Knie der 16-Jährigen zu streicheln und versuchte durch ein Loch in der Jeans auch den Unterschenkel der Jugendlichen zu berühren. Diese reagiere geistesgegenwärtig und wehrte sich lautstark gegen die ungewollte Berührung.

Der Unbekannte verließ daraufhin an der Haltestelle "Klinkerfeld" Ecke Karl- und Mühlenstraße den Bus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: Männlich, leicht dunkler Teint, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur. Er trug einen 3-Tage Bart und dunkle, an den Seiten rasierte Haare. Bekleidet war mit einer schwarzen Jeans, und einer grün-schwarzen Jacke oder Weste im Tarnlook. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter 0711 7091-3 entgegen.