Anzeige

Esslingen (pol) – Die Kriminalpolizei sucht einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann, der am Mittwochmorgen in der Eisenbahnstraße eine Schülerin begrapscht hat. Die 15-Jährige stand gegen 7.10 Uhr am Zugang zur Unterführung in Richtung Bahnhof Zell, als sie von dem Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Nachdem er nach einer Zugverbindung gefragt hatte, begann er ein belangloses Gespräch und versuchte, die Jugendliche über persönliche Dinge auszufragen. Dabei näherte er sich ihr, versuchte sie auf die Wange zu küssen und griff ihr an die Brust. Als sich Passanten näherten, mach­te er sich durch die Unterführung in Richtung Bahnhof Zell davon.

Der Gesuchte soll etwa 1,65 Meter groß sein, eine Glatze und dunklen Teint haben. Die Kriminalpolizei bittet unter 07 11/39 90-0 um Hinweise.