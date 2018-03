Anzeige

Esslingen (pol) - In der Inselstraße an der Eishalle und in der Straße Obere Metzgerbach sind am Samstagabend zwei Autos aufgebrochen worden. Der Täter schlug an den Fahrzeugen, einem Honda und einem Taxi, in der Zeit von 18.45 Uhr bis Mitternacht jeweils eine Seitenscheibe ein und stahl Geldbörsen. In diesen befand sich Bargeld in Höhe von zusammen nicht einmal 50 Euro. Der angerichtete Schaden übersteigt den Wert der Beute bei weitem und dürfte bei rund 500 Euro liegen.