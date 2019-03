Kirchheim (pol)Sieben geparkte Fahrzeuge sind am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend und Montagmorgen in Kirchheim von Unbekannten zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter in der Freiwaldaustraße einen Fiat 500, einen VW Polo, einen Peugeot und ein weiteres Auto. Auch im Stadtteil Jesingen schlugen die Vandalen zu: Dort zerkratzten sie in der Reußensteinstraße und in der Kapellenstraße jeweils einen VW Multivan, an einem VW Passat in der Tannenbergstraße beschädigten sie die Frontscheibe.

Ob die Taten in Zusammenhang mit den zahlreichen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im gleichen Zeitraum in Esslingen im Zusammenhang stehen, ermittelt das Polizeirevier Kirchheim. Dafür bittet die Polizei Zeugen um Hinweise unter Telefon 07021/501-0.