Filderstadt-Bonlanden (pol) - Nach dem Überfall auf einen 18-jährigen Filderstädter am frühen Mittwochmorgen in der Jörg-Ratgeb-Straße fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach drei unbekannten Männern. Der 18-Jährige war laut Polizei gegen 0.15 Uhr zu Fuß von der Bushaltestelle Metzinger Straße herkommend auf der Jörg-Ratgeb-Straße unterwegs. Die drei Unbekannten, die zuvor mit ihm in der Buslinie 76 gesessen hatten und mit ihm ausgestiegen waren, sprachen ihn an. Einer von ihnen fragte nach einer Zigarette, was der Filderstädter aber verneinte. Daraufhin drängten sie ihn gegen einen Gartenzaun, hielten ihn fest und drohten ihm Schläge an. Einer riss ihm den Kopfhörer vom Hals und forderte seinen Rucksack und sein Handy, wobei der Täter mit einem Faustschlag seiner Forderung Nachdruck verlieh. Ein weiterer der Unbekannten versuchte ihm den Rucksack vom Rücken zu ziehen. Als dies misslang, ließen die Männer von ihrem Opfer ab, sodass dieses flüchten konnte.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Hinweisen zu den Unbekannten, die wie folgt beschrieben werden: Alle drei sollen 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Der Erste war circa 1,78 Meter groß, von stämmiger Figur, mit rundem Gesicht und ungepflegtem, braunen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose, grauem Kapuzenpulli und einer dunklen Basecap. Er sprach mit einem rollenden "R". Der Zweite war mit etwa 1,87 Meter etwas größer und von dünner, schlaksiger Figur. Er trug eine hellgraue Jogginghose, einen hellgrauen Kapuzenpulli mit der Rückenaufschrift "PLEIN" und eine Basecap. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Vom Dritten ist nur bekannt, dass er dick und etwa 1,68 Meter groß gewesen sein soll. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Nummer 0711/3990-0 entgegen.