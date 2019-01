Anzeige

Nürtingen (pol)Vier Autoreifen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag vom Gebrauchtwagenplatz eines Autohändlers in der Robert-Bosch-Straße in Nürtingen gestohlen. Wie die Polizei angibt, schlugen die Täter in der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 6.30 Uhr, auf dem Wagenplatz die Heckscheibe eines VW Touran ein, um an den Wagenheber im Fahrzeuginneren zu gelangen. Damit bockten sie den Van auf, stellten ihn auf Pflastersteine und montierten die Räder im Wert von etwa 2.000 Euro ab.

Danach wollten die Täter einen weiteren Touran anheben, wurden dabei aber vermutlich gestört. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Hinweise.