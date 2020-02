Plochingen (red) Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in einer Bankfiliale in Plochingen zugeschlagen. Sie sprengten im Vorraum der Deutschen Bank in der Widdumstraße einen Geldautomaten. Durch die Wucht der Explosion wurde nicht nur der Automat völlig zerstört, sondern es wurden auch Löcher in die Wände gerissen. Der Raum, in dem der Automat stand, wurde komplett verwüstet. Experten beziffern den Sachschaden auf 20.000 Euro. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben ist noch nicht bekannt.