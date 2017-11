Anzeige

Holzmaden (pol) - Beute im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Fitnessstudio in der Hattenhofer Straße gemacht. In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, acht Uhr, wurde ein Fenster auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes aufgewuchtet. Danach schauten sich die Einbrecher im Komplex um und entwendeten im Wesentlichen hochwertige Sportutensilien. Darunter befanden sich zwei Spinning-Räder und zwei Mountainbikes, aber auch Sportbekleidung und spezielle Ernährungsmittel. Der Abtransport des Diebesguts erfolgte nach polizeilichen Erkenntnissen zunächst über eine von innen geöffnete Tür. Anschließend dürften die Gegenstände entweder in einem größeren Fahrzeug oder in einem Anhänger weggefahren worden sein. Den angerichteten Schaden beziffert die

Polizei auf 1.000 Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden vom Polizeiposten Weilheim an der Teck unter der Telefon-Nummer 07023/900520 entgegen

genommen.