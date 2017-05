Kirchheim/Teck (pol) - Mehrere Unbekannte haben laut Polizeibericht am frühen Dienstagmorgen versucht, in den Kiosk im Freibad in der Jesinger Straße einzubrechen. Durch Geräusche geweckt, wurden Anwohner gegen ein Uhr auf eine Gruppe von vier Personen aufmerksam, die sich vor dem Hintereingang des Freibads aufhielten. Zwei weitere Personen befanden sich bereits auf dem Gelände.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten alle sechs entlang der Klosterstraße in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten ein Fenster zum Kiosk eingeschlagen. Offensichtlich bemerkten sie, dass sie entdeckt wurden und ergriffen die Flucht. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 um sachdienliche Hinweise.