Filderstadt (pol)Am Freitagabend wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Filderstadt gemeldet. In der Zeit zwischen Freitagmorgen 7 Uhr und 19 Uhr suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus im Reiterweg im Ortsteil Harthausen auf, in dem sie ein Fenster aufhebelten und in das Gebäude eindrangen. Im Zeitraum von Sonntag, 22.12. bis Freitag, 27.12.19, 18.30 Uhr drangen Unbekannte in der Ringstraße im Ortsteil Bonlanden, durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Reihenmittelhaus ein. An beiden Objekten durchsuchten die Täter laut Polizeisprecher sämtliche Räumlichkeiten. Es ist bislang nicht bekannt, ob ihnen dabei Diebesgut in die Hände fiel. Die Polizei hat vor Ort die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.