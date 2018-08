Anzeige

Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und 6.000 Euro Schaden geführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine 28-Jährige war mit ihrem VW kurz vor neun Uhr in der Lenzhalde unterwegs. Beim Vorbeifahren blieb sie mit ihrem Wagen an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta hängen. Dieser wurde noch auf den davorstehenden Opel Corsa geschoben. Der VW und der Ford waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.