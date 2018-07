Anzeige

Neckartailfingen (red) Wohl aus Unachtsamkeit ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer auf der B312 in Fahrtrichtung Stuttgart bei Neckartailfingen ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und von einem hinter ihm fahrenden Pkw erfasst worden.

Laut ersten Angaben der Polizei wurde der Motorradfahrer bei diesem Unfall leicht verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung von einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und muss ten abgeschleppt werden. Ueber die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Feuerwehr Neckartailfingen war zum Auffangen auslaufender Betriebsmittel vor Ort. Die Polizei leitete den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Dadurch kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.