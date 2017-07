Aichtal (pol) - Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei ein 14-jähriger Junge aus Aichtal bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Grötzinger Straße ereignet hat. Der Junge war mit seinem Vater im Linienbus unterwegs. Als der Bus kurz nach dem Ortsbeginn anhielt, um beide austeigen zu lassen, rannte der Junge aus dem Bus, hinter dem Bus vorbei und über die Straße. Eine 57-Jährige, die mit ihrem Peugeot 207 auf der Gegenspur in Richtung Grötzingen unterwegs war, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren. Der Junge wurde von dem Peugeot erfasst auf die Fahrbahn abgeworfen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

