Aichelberg (pol) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung des Autobahnzubringers mit der L 1214 ereignet hat, teilte die Polizei mit. Eine 35-jährige Wendlingerin war mit ihrem Toyota Corolla von der Autobahn herkommend auf dem Zubringer unterwegs. An der Kreuzung zur L 1214 fuhr sie, ohne auf den bevorrechtigten Querverkehr auf der Landesstraße zu achten, nach links in die Kreuzung ein. Ein von links kommender 55-jähriger VW Passat-Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, sodass der Toyota in die Beifahrerseite des Passats krachte. Durch die auslösenden Airbags in den Fahrzeugen wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

