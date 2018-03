Anzeige

Ostfildern (pol) - Beim Zusammenprall mit einem Pkw ist am Sonntag in Ruit laut Polizei ein 48 Jahre alter Motorradfahrer vermutlich nur leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 11.15 Uhr zwischen Heumaden und Ruit (L 1200) im Bereich der Abzweigung nach Kemnat (K1218). Ein 32 Jahre alter Fahrer eines VW bog aus Richtung Heumaden in Richtung Kemnat ab.

Unmittelbar danach verringerte der VW-Fahrer die Geschwindigkeit und lenkte nach rechts. Ein hinterhergefahrener Motorradfahrer wollte gerade an dem VW vorbeifahren, als dieser unvermittelt zum Wenden ausholte. Für den Lenker einer Husqvarna kam dies zu überraschend und prallte in die Fahrerseite des VW. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.