Vaihingen/Enz (pol) - Auf einem Feld neben der Landesstraße 1106

zwischen Kleinglattbach und Ensingen musste am Samstag gegen 16.45

Uhr ein einsitziges Ultraleicht-Sportflugzeug notlanden. Der

55-jährige Pilot befand sich auf einem Überlandflug innerhalb

Baden-Württembergs und musste die Maschine wegen einer plötzlichen

Motorstörung dort zu Boden lenken. Beim Aufsetzen auf dem Feld

entstand am Flugzeug Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der

Pilot konnte das Flugzeug direkt nach der Landung unverletzt

verlassen, weshalb weder der Einsatz der Feuerwehr, noch des

Rettungsdienstes erforderlich war. Durch eine Streife des

Polizeireviers Vaihingen an der Enz wurde der Unfall dokumentiert und

ein Bericht an die zuständigen Behörden wird gefertigt. Der Besitzer

des betroffenen Flurstücks wurde ebenfalls informiert.

