Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei Uhrendiebe sind am Mittwochnachmittag auf ihrer Flucht von der Polizei festgenommen worden. Kurz vor 15 Uhr betraten drei Männer ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße von Echterdingen. Im Laden teilten sie sich auf und schauten interessiert die Vitrinen an. Einer der Täter lenkte eine Angestellte ab, indem er sich Uhren zeigen ließ. Sein Komplize nutzte das aus und öffnete eine Schublade, aus der er zehn Uhren heraus holte und sie in seinem Rucksack versteckte. Als das Trio das Geschäft verlassen wollte, wurden sie von einem Zeugen aufgehalten. Er stellte sich den Männern in den Weg und forderte den Dieb auf, den Rucksack zu öffnen. Der Täter holte das Diebesgut heraus und händigte es aus. Anschließend flüchtete die Bande aus dem Laden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei 25 und 36 Jahre alte Tatverdächtige in der Bernhäuser Straße festgenommen werden. Der dritte Mann konnte unerkannt in Richtung Bahnhof flüchten.

