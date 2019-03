Nürtingen (pol) Übermüdung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstagmorgen gegen 5.55 Uhr in Nürtingen ereignet hat. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Toyota die Hermann-Löns-Straße bergauf. Den ersten Ermittlungen nach war die Frau übermüdet, kam nach links und fuhr in einen geparkten Audi. Dieser wurde durch die Aufprallwucht noch auf einen dahinter geparkten VW Polo geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Ihr Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.