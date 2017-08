Kirchheim (pol) - Am Freitagmittag gegen 15.30 Uhr kam es in Jesingen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die 51-jährige Fahrerin eines Pkw Chevrolets wollte von der Vorderen Straße nach links in die Krumme Straße abbiegen und hatte bereits dazu angesetzt, als sie von einem roten Kraftrad überholt wurde. Bei dem Überholmanöver streiften die beiden Fahrzeuge einander, woraufhin der Überholende ins Straucheln kam. Trotzdem setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Ortsmitte fort. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der flüchtige Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, männlich, trug eine kurze Hose, ein Tank-Top-Shirt und einen Jethelm. Sein Fahrzeug muss an der rechten Seite beschädigt sein. Es handelt sich um ein rotes Moped oder einen Roller mit Versicherungskennzeichen. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021/5010.

