Pfullingen (pol) - Ein 44-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, gegen 13.20 Uhr, so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb. Der Mann befuhr mit einem Audi TT die B 312 von Lichtenstein

Anzeige

herkommend in Richtung Pfullingen. Kurz vor dem Ursulabergtunnel überholte er in einer langgezogenen Rechtskurve trotz Überholverbots den Toyota eines Gleichaltrigen. Während des Überholvorgangs kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden 7,5 Tonnen-Lkw

eines ebenfalls 44 Jahre alten Mannes. Anschließend wurde der Audi auf die ursprüngliche Fahrbahn zurückgeschleudert und kollidierte mit dem Toyota. Der Unfallverursacher war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Toyota-Lenker und seine beiden Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf knapp 100 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahnen musste die Bundesstraße für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, die ins Erdreich gelangten, kamen Mitarbeiter des Landratsamtes an die Unfallstelle. Weiterhin rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Unterstützung aus. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort.