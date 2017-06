So könnte der Täter vom Überfall in Reutlingen aussehen. Der Mann ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, zirka 170 cm groß und schlank. Er hat einen dunklen Bartwuchs, einen dunklen Teint und schwarze Haare sowie "schlechte" Zähne. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Kapuzensweatshirt mit Bauchtasche sowie unter Umständen eine dunkle Schildmütze. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit sich.

Reutlingen (pol) - Nachdem am Morgen des 30.05.2017 ein bislang unbekannter, männlicher und unmaskierter Täter die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes Reutlingen überfallen hat, wird jetzt mittels Phantombild nach ihm gesucht.

Wie berichtet betrat er gegen 8.20 Uhr das Großraumbüro des Landratsamtes, legte ein Drohschreiben vor und forderte wortlos die Herausgabe von Blankodokumenten. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er eine im Hosenbund steckende schwarze Pistole.

Nachdem ihm etwa 50 Blankodokumente ausgehändigt wurden, verstaute er diese in einem mitgeführten Rucksack und ging zu Fuß in Richtung Matthäus-Beger-Schule und flüchtete.

Besondere Hinweise

Schwarzer Bartansatz (Dreitagebart bzw. Lippen-/Kinnbart), schlechte Zähne, trug zeitweise evtl. schwarze Basecap. Er war bekleidet mit dunklem Sweatshirt mit beidseitigem Eingriff in Bauchhöhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Hinweise zu dem Gesuchten. Weiterhin werden Zeugen gebeten, die am Dienstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Landratsamtes gemacht oder die den Täter nach dem Überfall haben wegrennen sehen, sich bei der Polizei zu melden.