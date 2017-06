Kirchheim (pol) - Ein maskierter Täter hat am Freitagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Wollmarktstraße eine 62-jährige Frau überfallen und ihre Handtasche, etwas Bargeld, sowie das Mobiltelefon geraubt. Die Geschädigte war kurz nach neun Uhr auf der Hauptstelle der Volksbank am Marktplatz und begab sich auf direktem Weg nach Hause.

Anzeige

Als sie wenig später ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss verlassen wollte, stand beim Öffnen der Wohnungstür ein maskierter, schwarz gekleideter Mann vor ihr, der ihr unverzüglich Pfefferspray ins Gesicht sprühte, sie in die Wohnung drängte und mit Fäusten auf sie einschlug. Dann griff er nach ihrer Handtasche, holte die Geldbörse heraus und entnahm daraus das Bargeld in Höhe von etwas über 100 Euro. Unter Mitnahme des Geldes, der Handtasche, in der sich ein noch ein älteres Mobiltelefon befand, ergriff der Räuber anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Nachbarn waren auf die Tat aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Mit leichteren Verletzungen, insbesondere im Gesichtsbereich, wurde die Überfallene mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Bei dem Täter soll es sich um einen auffallend kleinen, etwa 165 cm großen, sehr schlanken Mann gehandelt haben. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze, lediglich mit Sehschlitzen an den Augen, die er sich über das Gesicht gezogen hatte. Des Weiteren soll der Täter dicke, schwarze Lederhandschuhe getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Geraubt wurde eine schwarze Lederhandtasche, Marke Esprit, sowie ein altes rosafarbenes Handy der Marke Nokia. Beamte der Kriminalpolizeidirektion Esslingen bitten unter 07021/501-0 um Hinweise: